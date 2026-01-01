Реклама

13:09, 1 января 2026

Россияне встретили Новый год в темноте и без еды из-за застрявшего в снегу поезда

Варвара Кошечкина
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тысячи россиян встретили Новый год в поездах в Краснодарском крае из-за снегопадов и повреждений контактной сети. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, всего в южном регионе были задержаны 55 пассажирских составов, некоторые простояли свыше 10 часов, другие опоздали на сутки.

Один из пассажиров поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, рассказал, что встретил Новый год в темноте и без еды. Тепло в вагоне было благодаря растопленной проводниками печке-буржуйке. По его словам, проводники и начальник поезда делали все, что могли — раздавали бесплатно шоколад, чипсы и газировку, которые были в вагонах.

«Вагоны были обесточены, но было два вагона на поезд, где все еще работали розетки, туда и ходили зарядить телефоны. Ну и до того, как сели полностью аккумуляторы, проводники посоветовали зарядить все нужное», — говорится в сообщении. Поезд прибыл в Адлер с 11-часовым опозданием.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах зафиксированы массовые задержки внутренних и международных рейсов. Самая тяжелая ситуация сложилась 31 декабря в аэропортах Калининграда и Санкт-Петербурга.

