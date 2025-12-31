В российских аэропортах зафиксированы массовые задержки рейсов

Российские аэропорты столкнулись с массовой задержкой рейсов из-за непогоды

В российских аэропортах зафиксированы массовые задержки внутренних и международных рейсов. Об этом сообщает Baza в Telegram.

С задержкой рейсов из-за непогоды столкнулись сотни пассажиров по всей России — они вынужденно остаются в аэропортах. Отмечается, что самая тяжелая ситуация сложилась в аэропортах Калининграда и Санкт-Петербурга. Так, в Пулково 2 рейса отменены и 45 — задержаны. В свою очередь, пассажиры рейса Калининград — Уфа уже более 45 часов ожидают вылета.

Также сообщается о массовом переносе или отмене рейсов, вылетающих из Сочи, Оренбурга, Омска. Залы ожидания аэропортов переполнены. Людям раздают горячее питание и воду.

30 декабря стало известно, что россияне провели почти сутки в московском аэропорту Шереметьево без сна из-за задержки рейса. Уточнялось, что их самолет должен был вылететь в Калининград еще 29 декабря в 15:00 по местному времени, однако из-за непогоды рейс был отменен.

В свою очередь, юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова напомнила о правах пассажиров при задержке рейса. Так, по ее словам, в случае если рейс задерживается дольше чем на два часа, человек вправе рассчитывать на бесплатные напитки и питание.