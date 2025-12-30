Россияне провели почти сутки в аэропорту без сна из-за задержки рейса

Россияне застряли в Шереметьево на 19 часов из-за задержки рейса до Калининграда

Россияне провели почти сутки в московском аэропорту Шереметьево без сна из-за задержки рейса. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

Уточняется, что их самолет должен был вылететь в Калининград еще 29 декабря в 15:00 по местному времени, однако из-за непогоды рейс был отменен. Пассажирам предложили альтернативный рейс в 22:30. Но и тогда им не удалось улететь.

В итоге российские туристы застряли в аэропорту на 19 часов. К полудню 30 декабря им наконец предоставили отель. Однако по приезде пассажиры обнаружили, что поспать нормально не смогут — их встретили информацией о том, что номера еще не готовы.

Ранее в московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов. Речь шла о двух воздушных гаванях — Внуково и Шереметьево.

