В московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов на прилет и вылет на фоне введенных Росавиацией ограничений. На запасные аэродромы направлено 24 самолета, еще более 10 рейсов отменено, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

Отмечается, что основная часть отменных и перенаправленных рейсов приходится на аэропорт Внуково, который полностью закрыт на прилет и вылет.

В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с государственными органами, наблюдается значительное число задержек, однако большинство из них не превышает двух часов.

Ранее сообщалось, что за три часа — с 15:00 до 18:00 — 27 декабря над российскими регионами средствами противовоздушной обороны сбито 111 украинских беспилотных летательных аппаратов. Росавиация предупредила о временных ограничениях на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.