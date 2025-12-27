Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:19, 27 декабря 2025Путешествия

В московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов на прилет и вылет на фоне введенных Росавиацией ограничений. На запасные аэродромы направлено 24 самолета, еще более 10 рейсов отменено, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

Отмечается, что основная часть отменных и перенаправленных рейсов приходится на аэропорт Внуково, который полностью закрыт на прилет и вылет.

В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с государственными органами, наблюдается значительное число задержек, однако большинство из них не превышает двух часов.

Ранее сообщалось, что за три часа — с 15:00 до 18:00 — 27 декабря над российскими регионами средствами противовоздушной обороны сбито 111 украинских беспилотных летательных аппаратов. Росавиация предупредила о временных ограничениях на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали самый благоприятный период для достижения мира

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Оценены шансы «Вашингтона» победить после 6 поражений в 7 матчах

    Москвичей предупредили об усилении мороза в новогоднюю ночь

    В Германии предсказали безуспешную встречу Зеленского и Трампа

    В московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов

    Вице-премьер Украины рассказал о последствиях российского удара возмездия

    На Украине раскрыли цели России на 2026 год

    Российский хоккеист фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok