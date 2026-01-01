Собянин сообщил о девяти сбитых летевших к Москве БПЛА

Собянин: ПВО за ночь ликвидировала девять летевших к Москве БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за ночь сбили девять беспилотников, летевших к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушения не поступала.

В начале декабря Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные делают это лучше, чем самые продвинутые страны, «которые пропускают гораздо больше атак».