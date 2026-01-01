В Германии рассказали об отказе немецких фирм уходить из России

Шепп: Сотни немецких фирм планируют продолжать вести бизнес в России

Сотни немецких фирм планируют продолжать вести бизнес в России, уйти из РФ намерены только четыре процента, рассказал председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Его слова со ссылкой на агентство DPA приводит ТАСС.

Шепп пояснил, что руководство многих предприятий опасается крупных финансовых потерь в случае ухода. Те, кто остался в России, «хотят выстоять», даже несмотря на ужесточение западных санкций.

По оценке внешнеторговой палаты, немецкие активы в России превышают 100 миллиардов евро и растут.

Так Шепп прокомментировал данные опроса DPA о деловом климате среди примерно 260 немецких компаний, работающих в РФ. Почти половина из них сочла, что западные санкции наносят больше ущерба Германии, чем России.

В октябре Шепп заявлял, что Германия понесет многомиллиардные финансовые потери, если будет принято решение об использовании замороженных в Европе российских активов в пользу Украины. По его словам, такой шаг может обойтись Германии потерей 100 миллиардов евро, поскольку она серьезно инвестировала в Россию, «как никакая другая страна».