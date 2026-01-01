Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:15, 1 января 2026Путешествия

В России изменятся правила выезда детей в некоторые страны

Правила выезда в Белоруссию, Армению и Казахстан изменятся для россиян до 14 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России с 20 января начнут действовать новые правила выезда для детей младше 14 лет, которые не смогут попасть в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом говорится в обновленном ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», опубликованном на портале правовых актов.

Уточняется, что теперь юным путешественникам для этих целей понадобится заграничный паспорт. Правило будет работать вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка. Дети, въехавшие на территорию этих стран до вступления изменений в силу, смогут вернуться по свидетельству о рождении, как и раньше.

При этом, стоит подчеркнуть, что несовершеннолетние от 14 лет и совершеннолетние могут по-прежнему въезжать по внутреннему российскому паспорту. Пока поправки не начнут действовать, для поездок в эти страны загранпаспорт нужен не будет.

Россияне могут подать заявление на получение загранпаспорта в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Германия и Румыния с 1 января перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Сейчас российские загранпаспорта старого образца не признают Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

    Компания Трампа выпустит новую криптовалюту

    В России изменятся правила выезда детей в некоторые страны

    Зеленский рассказал о желании Украины

    В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

    Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США

    Еще две страны перестали признавать российские паспорта без биометрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok