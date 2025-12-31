Реклама

Россия
00:16, 1 января 2026Россия

В России появилась новая выплата

В России появилась новая выплата для родителей с двумя и более детьми
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 2026 года в России появилась новая семейная выплата для родителей двух и более детей. Постановление о порядке ее назначения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

На льготу может рассчитывать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если они обучаются очно. Размер выплаты зависит от уплаченного родителями налога на доходы физических лиц — он будет пересчитан по сниженной ставке в 6 процентов, а разница возвращена. Деньги будут перечислять единовременно по итогам года.

Условие предоставления выплаты — среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора прожиточных минимума в регионе.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе предложили увеличивать размер материнского капитала в России в зависимости от числа детей в семье.

