В России появилась новая выплата для родителей с двумя и более детьми

С 2026 года в России появилась новая семейная выплата для родителей двух и более детей. Постановление о порядке ее назначения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

На льготу может рассчитывать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если они обучаются очно. Размер выплаты зависит от уплаченного родителями налога на доходы физических лиц — он будет пересчитан по сниженной ставке в 6 процентов, а разница возвращена. Деньги будут перечислять единовременно по итогам года.

Условие предоставления выплаты — среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора прожиточных минимума в регионе.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе предложили увеличивать размер материнского капитала в России в зависимости от числа детей в семье.