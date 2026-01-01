В России рассказали о росте потерь ВСУ

ТАСС: Желание ВСУ добиться успеха на поле боя любой ценой привело к росту потерь

Желание Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успеха на поле боя любой ценой привело к росту потерь военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что основную массу украинских военнослужащих ВСУ теряет в Харьковской области и Донецкой народной республике.

Ранее в Кремле проинформировали, что российский президент Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе после атаки дронов ВСУ.

В ночь на 1 января текущего года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения.