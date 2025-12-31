В России выросла ставка утилизационного сбора

Утилизационный сбор в России вырос на 25 процентов

Утилизационный сбор в России с 1 января вырос на четверть (плюс 25 процентов). Соответствующие изменения закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации.

Утильсбором называют обязательный платеж, который вносится один раз при ввозе импортного транспорта в Россию или при выпуске в продажу российского автомобиля или самоходной машины

С начала года ставки утильсбора для новых автомобилей с двигателем 1–2 литра значительно выросли. Так, например, для автомобилей с двигателем мощностью от 160 до 190 лошадиных сил они увеличились со 750 до 900 тысяч рублей. Более мощные автомобили, например, с мотором мощностью более 490 лошадиных сил выросли до 3,201 миллиона рублей.

Принцип расчета утильсбора пересматривали всего месяц назад. С 1 декабря льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет распространяться только на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Базовая ставка сохраняется на уровне 20 тысяч рублей, однако на нее применяется коэффициент, привязанный к количеству лошадиных сил.

Как заявлял глава Минпромторга Антон Алиханов, с помощью таких сборов власти хотят собрать дополнительно 40-60 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на программы поддержки спроса на отечественные автомобили.