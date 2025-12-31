В центре Лондона парки массово закрылись перед Новым годом

РИА Новости: В центре Лондона закрыли парки перед новогодней ночью

Знаменитые лондонские парки стали закрываться в преддверии Нового года. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о Гайд-парке, Гринвич-парке, Сент-Джеймсском парке и прочих именитых парковых зонах. Еще в мае власти Великобритании решили ликвидировать целое подразделение полиции, которое было ответственно за охрану королевских парков.

Площадки станут недоступны для тех кто захочет прогуляться, а также людям, желающим посмотреть на фейерверки. Власти заявили, что организация массовых мероприятий и запуск фейерверков или китайских фонарей без разрешения являются нарушением правил, за соблюдением которых следят столичные стражи правопорядка.

Закрытие общественных парков, в частности Примроуз-Хилл, вызвало недоумение местных жителей, которые считают меру нелепой.

