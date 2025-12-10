Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:01, 10 декабря 2025Путешествия

Россиянам назвали доступную без визы на Новый год страну Европы

АТОР: Россиянам предложили слетать в Белград без визы на Новый год
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: poludziber / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали доступную без визы для поездки на Новый год страну Европы — речь идет о Сербии. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в новогодние праздники Белград может предложить туристам разные развлечения и въезд без хлопот, отметили специалисты. Туристы смогут уложиться в 300 тысяч рублей на двоих с перелетом и размещением в гостинице с «четырьмя звездами». Однако есть варианты и подороже — до 600 тысяч рублей.

«Туроператоры называют спрос на туры в Сербию "вполне уверенным". Популярны поездки на горнолыжные и термальные курорты, а также экскурсионные сити-туры. Бронируют отдельно отели и пакетные туры», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что под Новый год праздничные туры подорожали для россиян в полтора раза, средний чек на такое путешествие составил 272 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Буквально бьют в спину». Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    На Западе объяснили изменение позиции Зеленского по выборам

    Петербургу пообещали три новых станции метро

    Алеся Кафельникова снялась в прозрачном нижнем белье и с крестом на шее

    Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

    В «Тануки» появилась должность директора по спокойствию

    Глава «АвтоВАЗа» назвал китайские автомобили слишком дешевыми

    Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине

    Появились подробности о готовивших вывоз из России внука сотрудника украинской спецслужбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok