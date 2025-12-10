Россиянам назвали доступную без визы на Новый год страну Европы

АТОР: Россиянам предложили слетать в Белград без визы на Новый год

Российским туристам назвали доступную без визы для поездки на Новый год страну Европы — речь идет о Сербии. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в новогодние праздники Белград может предложить туристам разные развлечения и въезд без хлопот, отметили специалисты. Туристы смогут уложиться в 300 тысяч рублей на двоих с перелетом и размещением в гостинице с «четырьмя звездами». Однако есть варианты и подороже — до 600 тысяч рублей.

«Туроператоры называют спрос на туры в Сербию "вполне уверенным". Популярны поездки на горнолыжные и термальные курорты, а также экскурсионные сити-туры. Бронируют отдельно отели и пакетные туры», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что под Новый год праздничные туры подорожали для россиян в полтора раза, средний чек на такое путешествие составил 272 тысячи рублей.