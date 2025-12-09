Туры на Новый год подорожали для россиян в полтора раза

Средний чек туров на Новый год увеличился на 52 процента для россиян

Под Новый год праздничные туры подорожали для россиян в полтора раза, средний чек на такое путешествие составил 272 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в течение первых десяти месяцев 2025-го путевки в Египет обходились соотечественникам в среднем в 247 тысяч рублей, а в ОАЭ — в 246 тысяч рублей. Самым дорогим направлением стал Таиланд с ценой 371 тысяча рублей, а наиболее дешевым — Турция, куда можно было отправиться за 205 тысяч рублей.

«При этом на Новый год из-за высокого спроса путешествовать ожидаемо дороже: средний чек увеличился на 52 процента (в сравнении с данными за первые 10 месяцев 2025 года)», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на пакетные туры в люксовые отели Египта на Новый год и зимние каникулы вырос в среднем на 20-25 процентов, а у некоторых туроператоров — в разы. В Ассоциации туроператоров России отметили, что шанс забронировать люксовый тур в Египет на Новый год у россиян еще остался.