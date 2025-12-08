Россияне раскупили почти все номера в люксовых отелях Египта на Новый год

Спрос россиян на туры в люксовые отели Египта на Новый год вырос на 20 процентов

Спрос россиян на пакетные туры в люксовые отели Египта на Новый год-2026 и зимние каникулы вырос в среднем на 20-25 процентов, а у некоторых туроператоров — в разы. О том, что соотечественники раскупили почти все номера в премиальных гостиницах этой африканской страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в компании «Интурист» фиксируют увеличение количества бронирований в люксовых отелях в 3,7 раза, в «Русском Экспрессе» — на 63 процента, а у Anex — с 55,3 до 59 процентов. Представители туроператора Coral Travel, в свою очередь, отметили, что премиальные гостиницы Шарм-эш-Шейха и Хургады полностью отвечают текущему запросу туристов на качественный отдых.

В АТОР добавили, что шанс забронировать люксовый тур в Египет на Новый год у россиян еще остался. Доступные к бронированию номера есть в отелях Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park, Baron Resort Sharm El Sheikh, Steigenberger Resort Ras Soma, Four Seasons Resort 5 и Kempinski Soma Bay.

Эксперты PEGAS Touristik и «Интуриста» также подчеркнули, что, если сместить даты поездки на первые числа января (без захвата новогодней ночи), выбор отелей окажется значительно шире. Более того, такие туры обычно обходятся дешевле.

