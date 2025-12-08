Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:33, 8 декабря 2025Путешествия

Россияне раскупили почти все номера в люксовых отелях Египта на Новый год

Спрос россиян на туры в люксовые отели Египта на Новый год вырос на 20 процентов
Алина Черненко

Фото: Freepik

Спрос россиян на пакетные туры в люксовые отели Египта на Новый год-2026 и зимние каникулы вырос в среднем на 20-25 процентов, а у некоторых туроператоров — в разы. О том, что соотечественники раскупили почти все номера в премиальных гостиницах этой африканской страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в компании «Интурист» фиксируют увеличение количества бронирований в люксовых отелях в 3,7 раза, в «Русском Экспрессе» — на 63 процента, а у Anex — с 55,3 до 59 процентов. Представители туроператора Coral Travel, в свою очередь, отметили, что премиальные гостиницы Шарм-эш-Шейха и Хургады полностью отвечают текущему запросу туристов на качественный отдых.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году: лучшие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году:лучшие направления для отдыха в России и за границей
17 сентября 2025
Куда поехать на Новый год-2026? Недорогие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать на Новый год-2026?Недорогие направления для отдыха в России и за границей
17 октября 2025

В АТОР добавили, что шанс забронировать люксовый тур в Египет на Новый год у россиян еще остался. Доступные к бронированию номера есть в отелях Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park, Baron Resort Sharm El Sheikh, Steigenberger Resort Ras Soma, Four Seasons Resort 5 и Kempinski Soma Bay.

Эксперты PEGAS Touristik и «Интуриста» также подчеркнули, что, если сместить даты поездки на первые числа января (без захвата новогодней ночи), выбор отелей окажется значительно шире. Более того, такие туры обычно обходятся дешевле.

Ранее сообщалось, что на фоне угроз президента США Дональда Трампа вторгнуться в Венесуэлу россияне устремились в эту страну, чтобы отметить Новый год. Из-за массовой сдачи авиабилетов туристами туры в эту страну подешевели на 34 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». В России десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Приложение Сбера появилось в AppStore

    Семь стран ЕС призвали фон дер Ляйен ускорить принятие решения по кредиту для Украины

    Под Москвой загорелось здание администрации

    Россияне раскупили почти все номера в люксовых отелях Египта на Новый год

    Названа самая популярная пластическая операция у мужчин

    Рейд «Пешеходный переход» пройдет в Москве 9 декабря

    Россиянка заявила об ожогах на теле сына после лечения в психоневрологическом диспансере

    Неожиданное действие Бритни Спирс с бюстгальтером попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok