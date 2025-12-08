Реклама

Путешествия
10:34, 8 декабря 2025Путешествия

Россияне массово устремились в Венесуэлу на фоне угроз Трампа вторгнуться в страну

Shot: Россияне предпочли на Новый год вместо Турции и Египта отдых в Венесуэле
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: nestorfoto / Shutterstock / Fotodom

На фоне угроз президента США Дональда Трампа вторгнуться в Венесуэлу россияне устремились в эту страну, чтобы отметить Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, российские туристы не увидели проблемы в конфликте США и Венесуэлы и предпочли отдых в латиноамериканском государстве отпуску в Турции, Таиланде и Египте. Причиной спроса стала массовая сдача авиабилетов у перевозчиков, поэтому туры в Венесуэлу упали в цене на 34 процента.

Так, 11-дневная новогодняя поездка на двоих с проживанием в отелях категории «четыре» и «пять звезд» будет стоить 239 тысяч рублей, хотя в начале ноября поездка обошлась бы отдыхающим в 320 тысяч рублей. Туристические компании России также отметили, что в конце декабря может быть запущен прямой рейс из Внуково в Порламар, расположенный на острове Маргарита.

Ранее туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США. Семья из Москвы оплатила стоимость проживания в пятизвездочном отеле на острове Маргарита, однако за пять часов до вылета им сообщили, что перелет невозможен.

