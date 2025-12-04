Реклама

18:12, 4 декабря 2025

Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

Российский туроператор отправил туристов отдыхать на Кубу вместо Венесуэлы
Российский туроператор «Пегас туристик» отправил путешественников отдыхать на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сообщению источника, семья из Москвы оплатила стоимость проживания в пятизвездочном отеле Sunsol Ecoland на острове Маргарита в размере 430 тысяч рублей. Однако за пять часов до вылета россиянам сообщили, что перелет в латиноамериканскую страну невозможен. Им предложили альтернативный вариант в кубинской гостинице Grand Memories Varadero.

По приезде туристы узнали, что в отеле отсутствует горячая вода, а выход к морю усыпан камнями и водорослями. Чтобы улучшить условия, путешественникам предложили доплатить еще 40 тысяч рублей. На опубликованном в сети видео граждане РФ ругаются с представителями оператора. Уточняется, что на схему «экономии на отдыхающих» жалуются и другие клиенты компании.

Ранее россияне купили путевку в отель Турции за 700 тысяч рублей и попали в очаг антисанитарии. Отдыхающие сообщили, что в гостинице не работали лифт, кондиционер и сауна, а в ресторане подавали еду на битой посуде.

