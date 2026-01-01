Реклама

12:59, 1 января 2026

В Турции указали на важную деталь попытки атаки на резиденцию Путина

Hürriyet: Атака на резиденцию Путина нацелена на втягивание в конфликт Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Силы, стоящие за попыткой атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, хотят распространить конфликт и на Европу. На эту важную деталь обратил внимание обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

Силы, развязавшие конфликт между Россией и Украиной, прилагают усилия к тому, чтобы этот конфликт не только не закончился, но даже распространился на Европу, пояснил Сельви. Он провел параллели между текущей ситуацией и переговорами в Стамбуле по урегулированию ситуации на Украине в марте 2022 года. Эксперт отметил, что, когда Россия и Украина достигли договоренности в Стамбуле, Великобритания отстранила президента Украины Владимира Зеленского от переговоров.

«Что произошло в то время, когда [президент США Дональд] Трамп по телефону поговорил с Путиным, а затем встретился с Зеленским во Флориде? (...) Была предпринята попытка атаки на резиденцию Путина», — написал журналист.

Он также обратил внимание, что поддерживающие Украину силы намерены столкнуть Турцию с Россией. В связи с этим Сельви заключил, что необходимо сотрудничество с Москвой.

Ранее французский журнал Valeurs Actuelles написал, что совершенная во время переговоров Зеленского с Трампом попытка нападения на резиденцию президента РФ поставила под угрозу судьбу Запада. По мнению автора статьи, для саботирования шансов на разрешение украинского конфликта «лучшего выбора и быть не могло». Кроме того, в материале указывается на роль Европы в эскалации конфликта и ее молчаливом соучастии.

