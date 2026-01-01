В украинском городе несколько раз за ночь прогремели взрывы

В Луцке на западе Украины несколько раз за ночь произошли взрывы

Новые взрывы прогремели в Луцке Волынской области на западе Украины. Об этом пишет издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Луцке в очередной раз слышны взрывы в ночное время, сообщили корреспонденты "Общественного". Военно-воздушные силы предупредили об угрозе беспилотных летательных аппаратов в городе», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о налете беспилотников в Киеве. В украинской столице слышны взрывы. Работали системы противовоздушной обороны (ПВО).