Стало известно о новой мере ВСУ против дезертирства

Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными

Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что это поможет бороться с дезертирством. По словам руководителя главного управления информационных технологий Минобороны Украины Олега Берестового, первым шагом стал запуск приложения по учету военнообязанных — электронного военно-учетного документа в «Резерв+».

Следующие шаги, по его словам — электронные направления на военно-врачебную комиссию, в учебный центр, а также фиксация прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военнослужащим.

Ранее сообщалось, что всего в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Согласно подсчетам, с января по октябрь 2025 года из рядов ВСУ дезертировали или ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 176 тысяч человек.