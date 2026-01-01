Реклама

Стало известно о новой мере ВСУ против дезертирства

Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными
Юлия Мискевич
Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны Украины вводит систему электронной слежки за военнообязанными. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что это поможет бороться с дезертирством. По словам руководителя главного управления информационных технологий Минобороны Украины Олега Берестового, первым шагом стал запуск приложения по учету военнообязанных — электронного военно-учетного документа в «Резерв+».

Следующие шаги, по его словам — электронные направления на военно-врачебную комиссию, в учебный центр, а также фиксация прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военнослужащим.

Ранее сообщалось, что всего в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Согласно подсчетам, с января по октябрь 2025 года из рядов ВСУ дезертировали или ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 176 тысяч человек.

