ТАСС: ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак у Лимана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более двух недель доукомплектовывали подразделения бригады для проведения контратак в районе Лимана в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что противник доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. «Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка», — добавил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур добавил, что военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись на этом участке вглубь, отразив пять контратак штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады теробороны.

О взятии Вооруженными силами (ВС) России под контроль села Лиман стало известно 11 декабря. Отмечается, что боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».