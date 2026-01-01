Реклама

07:09, 1 января 2026Бывший СССР

ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак и потерпели неудачу

ТАСС: ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак у Лимана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более двух недель доукомплектовывали подразделения бригады для проведения контратак в районе Лимана в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что противник доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. «Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка», — добавил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур добавил, что военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись на этом участке вглубь, отразив пять контратак штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады теробороны.

О взятии Вооруженными силами (ВС) России под контроль села Лиман стало известно 11 декабря. Отмечается, что боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

