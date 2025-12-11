Реклама

Россия
12:10, 11 декабря 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Лиман в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Лиман в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север». Бойцам также удалось нанести поражение четырем бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка.

Противник за сутки потерял до 145 бойцов, автомобиль, радиолокационную станцию RADA, произведенную в Израиле, а также склад боеприпасов.

В ночь на 11 декабря над регионами России сбили 287 беспилотников. Атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и продолжалась в течение восьми часов.

