Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:09, 1 января 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о желании Украины

Зеленский: Украина хочет мира, но не любой ценой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Украина хочет мира, но не любой ценой. О желании Киева рассказал украинский президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении.

По его словам, украинцы хотят окончания войны, но не готовы приносить Украину в жертву ради мира.

«Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Тот, кто так думает, сильно ошибается», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украине было непросто изменить градус в отношениях с США. «От первого Овального кабинета и всех «острых углов» в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал: без Украины ничего не получится», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

    Компания Трампа выпустит новую криптовалюту

    В России изменятся правила выезда детей в некоторые страны

    Зеленский рассказал о желании Украины

    В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

    Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США

    Еще две страны перестали признавать российские паспорта без биометрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok