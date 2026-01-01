Зеленский рассказал о желании Украины

Зеленский: Украина хочет мира, но не любой ценой

Украина хочет мира, но не любой ценой. О желании Киева рассказал украинский президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении.

По его словам, украинцы хотят окончания войны, но не готовы приносить Украину в жертву ради мира.

«Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Тот, кто так думает, сильно ошибается», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украине было непросто изменить градус в отношениях с США. «От первого Овального кабинета и всех «острых углов» в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал: без Украины ничего не получится», — сообщил он.