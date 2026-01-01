Реклама

Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США

Зеленский: Было непросто изменить градус в отношениях с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Украине было непросто изменить градус в отношениях с США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении.

«Было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и США. От первого Овального кабинета и всех «острых углов» в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал: без Украины ничего не получится», — сказал он.

По его словам, его подпись будет стоять только под «сильным» мирным соглашением. Зеленский упомянул Будапештский меморандум и минские соглашения, отметив, что подобные договоренности не устроят Киев.

Ранее украинский президент отказался выводить войска из Донбасса. «Нам говорят — выйдите из Донбасса и все закончится. Так в переводе с русского звучит обман», — сказал он.

