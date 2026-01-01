Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:52, 1 января 2026Бывший СССР

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

Зеленский в новогоднем обращении отказался выводить войска из Донбасса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выводить войска из Донбасса. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.

«Нам говорят — выйдите из Донбасса и все закончится. Так в переводе с русского звучит обман», — сказал он. Вывод войск является одним из требований России и условием президента США Дональда Трампа для прекращения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что создание свободной экономической зоны на подконтрольных Украине территориях Донбасса является компромиссным решением в рамках урегулирования конфликта с Россией. «Компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону и нам придется отодвинуться на несколько километров назад», — высказался политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл роль Сырского в конфликте на Украине

    «Радиостанция Судного дня» поздравила россиян с Новым годом

    Пенсии россиян вырастут

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    В России вырастет прожиточный минимум

    В европейской стране решили запретить соцсети детям

    Дед Мороз прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok