Зеленский в новогоднем обращении отказался выводить войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выводить войска из Донбасса. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.

«Нам говорят — выйдите из Донбасса и все закончится. Так в переводе с русского звучит обман», — сказал он. Вывод войск является одним из требований России и условием президента США Дональда Трампа для прекращения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что создание свободной экономической зоны на подконтрольных Украине территориях Донбасса является компромиссным решением в рамках урегулирования конфликта с Россией. «Компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону и нам придется отодвинуться на несколько километров назад», — высказался политик.