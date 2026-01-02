Реклама

Анджелина Джоли отправилась в Палестину

Al Qahera News: Анджелина Джоли посетила КПП «Рафах» на границе Египта
Виктория Кондратьева
Фото: Stringer / Reuters

Актриса Анджелина Джоли отправилась в Палестину и посетила контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает Al Qahera News.

«Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" в рамках гуманитарной поездки с целью осмотра помощи и больницы Эль-Ариш», — передает телеканал.

В ноябре Джоли приезжала в Херсон с гуманитарной миссией. Позднее она рассказала о поездке, говоря о налетах беспилотников, и призвала страны к дипломатии. «Был момент, когда пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон», — написала она.

