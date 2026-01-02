Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 2 января 2026Бывший СССР

Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины права на существование

Медведчук: С Зеленским у Украины нет права на существование как государства
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Современная Украина лишается права на существование как государство, пока у власти стоит Владимир Зеленский и его террористический режим. Поэтому украинскому народу важно сделать выбор, заявил в разгвооре с ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в контексте удара Киева по кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области.

По его словам, Зеленский организует теракты с преднамеренными жертвами среди гражданских на территории России вопреки нормам международного права, положениям Женевской Декларации о борьбе с терроризмом 1987 года, предписаниям Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюции 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой резолюции 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1997 года. Из-за этого Украина превратилась в государство-террориста.

«Такое государство не имеет права на существование. Оно подлежит уничтожению, а украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее», — заключил Медведчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Зеленский унизил Польшу своим визитом

    Дочь лауреата премии «Оскар» нашли мертвой в отеле

    На Украине сделали заявление после атаки на резиденцию Путина

    Зеленский использовал помощь одной страны для совершения терактов

    Иран предложил продавать два вида вооружения за криптовалюту

    Мадуро назвал реальное число разговоров с Трампом

    Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины права на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok