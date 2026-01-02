Медведчук: С Зеленским у Украины нет права на существование как государства

Современная Украина лишается права на существование как государство, пока у власти стоит Владимир Зеленский и его террористический режим. Поэтому украинскому народу важно сделать выбор, заявил в разгвооре с ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в контексте удара Киева по кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области.

По его словам, Зеленский организует теракты с преднамеренными жертвами среди гражданских на территории России вопреки нормам международного права, положениям Женевской Декларации о борьбе с терроризмом 1987 года, предписаниям Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюции 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой резолюции 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1997 года. Из-за этого Украина превратилась в государство-террориста.

«Такое государство не имеет права на существование. Оно подлежит уничтожению, а украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее», — заключил Медведчук.