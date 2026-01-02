Реклама

Назначение Буданова главой офиса президента Украины объяснили

Фесенко: Новый пост Буданова — попытка Зеленского подготовить преемника
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Назначение руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост главы офиса президента Украины — это попытка Владимира Зеленского подготовить своего преемника. Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко, его цитирует издание «Страна.ua».

«Кто-то считает, что таким образом президент Зеленский готовит своего преемника. Возможно, и даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства», — допустил эксперт.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Зеленский назначил Буданова начальником своего офиса, чтобы тот не претендовал на президентский пост.

