Президент Финляндии предупредил о неудобном моменте переговоров с Россией

Стубб предупредил о возможности не совсем справедливого соглашения Украины с РФ

В случае начала переговоров о мире между Украиной и Россией западным странам следует быть готовым к тому, что ради подписания соглашения придется пойти на определенные уступки. Об этом во время своего новогоднего обращения к гражданам заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает местное издание Yle.

Он предупредил о том, что мир — «это чаще всего компромисс», поэтому «не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости». Местное издание описало такой подход как пример политического прагматизма.

Политик подчеркнул, что отношения Финляндии с Россией «изменились навсегда», и пообещал сделать «все возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, в настоящее время происходят изменения и в отношениях Хельсинки с США.

В конце декабря Стубб рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, который продлился более часа.