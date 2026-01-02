Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 2 января 2026Мир

Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше

Польша планирует призвать до 300 тысяч граждан на военную службу в 2026 году
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Власти Польши планируют призвать около 300 тысяч граждан на военную службу и сборы в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Соотвествующее распоряжение сделал совет министров республики. Так, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тысячи человек. При этом до 200 тысяч поляков будут проходить различные учения.

Согласно документу, активный резерв Польши должны пополнить до 8,7 тысячи человек. 39 тысяч отправятся на добровольное исполнение базового воинского долга, а Войска территориальной обороны пополнят до 40 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Польшу обернулась унижением для страны. К такому выводу пришел автор польской статьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможном срыве мирных переговоров

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Россиян предупредили об опасности рождественских открыток в мессенджерах

    Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше

    Немцы захотели отправить украинцев воевать

    Продавцы автомобилей нашли лазейку в утильсборе

    Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

    В США обратили внимание на деталь в новогоднем обращении Зеленского

    Одесский депутат обматерил строителей из-за российской музыки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok