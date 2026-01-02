Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше

Польша планирует призвать до 300 тысяч граждан на военную службу в 2026 году

Власти Польши планируют призвать около 300 тысяч граждан на военную службу и сборы в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Соотвествующее распоряжение сделал совет министров республики. Так, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тысячи человек. При этом до 200 тысяч поляков будут проходить различные учения.

Согласно документу, активный резерв Польши должны пополнить до 8,7 тысячи человек. 39 тысяч отправятся на добровольное исполнение базового воинского долга, а Войска территориальной обороны пополнят до 40 тысяч граждан.

