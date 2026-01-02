Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 2 января 2026Мир

Зеленский унизил Польшу своим визитом

Mysl Polska: Визит Зеленского стал унижением и катастрофой для Польши
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Польшу обернулась унижением для страны. Такой вывод сделал портал Mysl Polska.

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — указано в статье.

Как пояснил автор материала, Варшаве приходится выбрасывать огромные деньги по просьбе украинского лидера, хотя нет смысла поддерживать уже очевидно потерпевший поражение в конфликте Киев, так как власти республики не смогут вернуть долг.

«Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование из наших карманов», — посетовал журналист.

Ранее газета Le Figaro указала на проблемы, возникшие во Франции из-за кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Такое одолжение Украине больно ударит по французам, так как госдолг страны в 2025 году достиг 117,4 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Военный эксперт раскрыл заказчиков убийства лидера РДК

    Атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с Трампом

    Историк спецслужб сравнил Зеленского с Гитлером

    Передачу США данных летевшего к резиденции Путина украинского дрона сняли на видео

    ВСУ начали использовать самодельные мины из-за серьезной нехватки боекомплекта

    Зеленский унизил Польшу своим визитом

    Дочь лауреата премии «Оскар» нашли мертвой в отеле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok