Mysl Polska: Визит Зеленского стал унижением и катастрофой для Польши

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Польшу обернулась унижением для страны. Такой вывод сделал портал Mysl Polska.

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — указано в статье.

Как пояснил автор материала, Варшаве приходится выбрасывать огромные деньги по просьбе украинского лидера, хотя нет смысла поддерживать уже очевидно потерпевший поражение в конфликте Киев, так как власти республики не смогут вернуть долг.

«Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование из наших карманов», — посетовал журналист.

Ранее газета Le Figaro указала на проблемы, возникшие во Франции из-за кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Такое одолжение Украине больно ударит по французам, так как госдолг страны в 2025 году достиг 117,4 процента ВВП.