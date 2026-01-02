Политолог Глазунов: Мир не признает атаку на Хорлы военным преступлением

Если атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы никто, кроме России, не признает военным преступлением, то никакого наказания за это Украина не понесет, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сделал резкое заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы Херсонской области. «Мирные переговоры срываются», — отметил экс-советник Пентагона.

Политолог отметил, что на сегодня резолюции ООН не работают, поскольку носят рекомендательный характер. В связи с этим, продолжил он, Евросоюз, всегда выступающий на стороне президента Владимира Зеленского, никогда не признает, что трагедия в Хорлах является военным преступлением. Эксперт пояснил, что такое признание означало бы, что Европа покрывает военного преступника.

«США тоже на это не пойдут, потому что у нас отношения складываются хоть и более-менее, но президент Дональд Трамп не на нашей стороне, а на стороне Запада. Он не будет играть в наши ворота. Зачем ему лишние расследования? Мировое сообщество не признает это как преступление. И России остается только добиваться того, чтобы атаку на Хорлы признали терактом во всех организациях», — считает Глазунов.

Эксперт также выразил сомнение, что союзники Москвы осудят Украину, поскольку для них на первом месте стоит вопрос защиты собственных национальных интересов. По мнению Глазунова, Россия в этой трагедии останется одна и будет самостоятельно справляться с происшествием.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона. После попадания в здание начался пожар.