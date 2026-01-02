Реклама

Раскрыто состояние пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка

12-летний ребенок находится в критическом состоянии после удара ВСУ по Хорлам
Марк Успенский
12-летний ребенок, пострадавший при теракте в Хорлах, находится в критическом состоянии. Подробности раскрыло агентство ТАСС.

По сообщению главврача крымской Республиканской детской клинической больницы Анатолия Олейника, несовершеннолетний получил тяжелую черепно-мозговую травму. На данный момент пострадавший находится в реанимации на аппарате искуственной вентиляции легких.

Уточняется, что в крымскую больницу после удара ВСУ на кафе и гостиницу села в Херсонской области поступило пять детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы в новогоднюю ночь. Праздник в пострадавшем заведении отмечали не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

