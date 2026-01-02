Реклама

Раскрыты подробности о доставке тела расчлененного друга Павла Дурова в Петербург

«Фонтанка»: Тела друга Дурова Новака и его жены доставили в белых ящиках в СПб
Александра Синицына
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тела криптобизнесмена Романа Новака, называвшего себя другом основателя Telegram Павла Дурова, и его жены Анны, которых расчленили в ОАЭ, доставили в Санкт-Петербург. Так утверждает источник «Фонтанки», он раскрыл подробности в разговоре с изданием.

В момент прибытия тел в грузовой терминал собеседник издания приехал туда за своим грузом. На его глазах из самолета, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов, достали два белых ящика. На них была надпись латиницей: ФИО супругов Новак.

«Находившаяся рядом машина с пометкой "Специальная" подтвердила подозрения очевидца. Окончательно снял их водитель этой машины, который утвердительно ответил на вопрос о том, те самые ли это Новаки», — указывает «Фонтанка».

Тела Романа и Анны нашли в пустыне ОАЭ в ноябре. Сообщалось, что подозреваемые в причастности к расправе над Новаком и его женой похитили их с целью вымогательства криптовалюты.

