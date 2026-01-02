Россия поможет Белоруссии создать компактный ядерный боеприпас для «Полонеза-М»

Лепешко: Россия помогает Белоруссии создать ядерный боеприпас для «Полонеза-М»

Россия помогает Белоруссии создать компактный ядерный боеприпас для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез-М». Об этом заявил глава Комиссии Парламентского собрания Союза РФ и РБ по обороне Геннадий Лепешко, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Я слышал, что ведутся разработки России и Белоруссии для того, чтобы была возможность применения тактического ядерного оружия, в том числе с "Полонезов"», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Он указал, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту республики.

До этого белорусский лидер заявил, что Украина может полностью исчезнуть с географической карты, если продолжит воевать с Россией.