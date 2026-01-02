Реклама

12:41, 2 января 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли способы восстановить нервную систему за праздники

Врач Коваленко: Прогулки и мандарины помогут восстановить нервную систему
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Прогулки на свежем воздухе, вдыхание запаха мандаринов и лежание в ванной помогут восстановить нервную систему во время новогодних праздников. Об этом рассказал главврач Университетской клинической больницы № 5 Алексей Коваленко в комментарии «Осторожно Media».

«Даже час такого занятия [прогулки] снижает уровень стресса, разгружает нервную систему и помогает мозгу выйти из постоянного напряжения. Это самый простой и при этом самый недооцененный способ восстановиться», — заявил он.

Также эксперт посоветовал попробовать такой метод, как ароматерапия, поскольку это «рабочий способ» помочь нервной системе успокоиться. «Можно выбрать эфирное масло лаванды, бергамота, мандарина или апельсина, добавить несколько капель в аромалампу или просто нанести на салфетку и спокойно подышать несколько минут», — подчеркнул Коваленко.

Кроме того, врач порекомендовал принимать теплые ванны с добавлением морской или магниевой соли, чтобы получить «максимальное расслабление».

«Теплый душ или ванна вечером помогают организму расслабиться и переключиться в режим восстановления. Эффект можно усилить: морская соль помогает снять общее напряжение, магниевые соли — расслабить мышцы, хвойные или лавандовые добавки облегчают засыпание. Это понятный для тела призыв "сбавить обороты"», — указал Коваленко.

Ранее кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов порекомендовал россиянам соблюдать принцип «щадящего питания», а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс, чтобы безопасно восстановиться после застолья.

