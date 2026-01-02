Россиянин попытался угнать ледяную машину для жены и попал на видео

Мужчина попытался угнать из Парка Победы в Москве сделанный изо льда автомобиль

Мужчина решил сделать необычный подарок жене и попытался угнать для нее ледяную машину в Москве. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Парке Победы ночью 2 января. Неизвестный подошел к сделанному изо льда автомобилю из фильма «Улицы Ангела», сел в него, а затем решил похитить скульптуру. На опубликованные в сети кадры попали моменты неудачных попыток мужчины оторвать фигуру от постамента. Его действия привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов, от которых россиянин решил скрыться бегством.

Уточняется, что полицию вызвала служба безопасности фестиваля. Злоумышленника задержали, он объяснил, что скульптура показалась ему отличной идеей для подарка, так как она была «красивой и совершенно бесплатной».

Ранее на видео попали двое мужчин, которые попытались украсть банкомат из магазина при помощи машины. При этом автомат для выдачи наличных практически разрушил магазин.