Бывший СССР
20:01, 2 января 2026Бывший СССР

Стало известно об уничтожении участвовавшего в разработке украинских ракет капитана ССО

Капитан ССО ВСУ Шпитко был уничтожен ударом ФАБ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Капитан сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Шпитко — участвовавший в разработке ракет для ударов по России — был уничтожен в Харьковской области в результате удара ФАБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На харьковской кольцевой автодороге ударом ФАБ ликвидирован капитан ВСУ Шпитко Игорь Иванович. Анализ открытых источников показал, что капитан Шпитко Игорь Иванович проходил службу в командовании ССО "Запад" (город Хмельницкий). Более того, в эту же дату был нанесен удар ФАБами по цеху по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Шпитко мог покинуть позиции ВСУ, направляясь в отпуск в Одесскую область.

11 июля прошлого года военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Российские войска ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 140-го центра ССО ВСУ, капитана Владислава Яковенко. Отмечается, что подразделение занимается организацией засад, налетами на тыловые объекты, проведением диверсий и вербовкой агентов для подрывной деятельности.

