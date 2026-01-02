Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла более чем втрое

Bild: Сумма похищенных из банка в Гельзенкирхене ценностей превысила €100 млн

Сумма ущерба из-за мегаограбления банка Sparkasse в Германии после оценки выросла более чем втрое. Об этом сообщает газета Bild.

Изначально речь шла примерно о 30 миллионах евро. Теперь стало известно, что злоумышленники вынесли из хранилища в Гельзенкирхене ценности более чем на 100 миллионов.

По предварительным данным, грабители проникли в здание через находящуюся рядом автостоянку, проделав в стене огромную дыру. Они вскрыли 3,2 тысячи сейфов, забрали содержимое, в том числе золото, и скрылись. Пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков.

Об ограблении стало известно 29 декабря. У банка собрались клиенты с требованием объяснить ситуацию с компенсацией ущерба, однако руководство банка не пошло на контакт. На месте дежурила полиция, чтобы не допустить обострения.

