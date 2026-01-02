Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 2 января 2026Мир

Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла более чем втрое

Bild: Сумма похищенных из банка в Гельзенкирхене ценностей превысила €100 млн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Сумма ущерба из-за мегаограбления банка Sparkasse в Германии после оценки выросла более чем втрое. Об этом сообщает газета Bild.

Изначально речь шла примерно о 30 миллионах евро. Теперь стало известно, что злоумышленники вынесли из хранилища в Гельзенкирхене ценности более чем на 100 миллионов.

По предварительным данным, грабители проникли в здание через находящуюся рядом автостоянку, проделав в стене огромную дыру. Они вскрыли 3,2 тысячи сейфов, забрали содержимое, в том числе золото, и скрылись. Пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков.

Об ограблении стало известно 29 декабря. У банка собрались клиенты с требованием объяснить ситуацию с компенсацией ущерба, однако руководство банка не пошло на контакт. На месте дежурила полиция, чтобы не допустить обострения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Названа самая богатая чиновница в Евросоюзе

    В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе

    На Украине прокомментировали назначение нового министра обороны анекдотом про бордель

    В России отреагировали на празднование дня рождения Бандеры в Европе

    Зеленский прокомментировал кадровую перестановку на Украине

    В базу «Миротворца» попали 24 ребенка

    В Чехии решили сменить спикера парламента за призыв прекратить помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok