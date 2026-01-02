Реклама

В Чехии решили сменить спикера парламента за призыв прекратить помощь Украине

Марина Совина
Фото: David W Cerny / Reuters

Оппозиционные партии в Чехии приступили к подготовке процесса голосования в палате депутатов парламента с целью отстранения от должности спикера, лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры. Такое решение связано с его резкими критическими высказываниями в адрес Украины в новогоднем обращении к гражданам 1 января, сообщает агентство ЧТК.

«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — говорится в сообщении.

Ранее Окамура призвал перестать оказывать военную помощь Украине, а также призвал Чехию «выскочить из брюссельского поезда». Политик также призвал к равноправным отношениям со всеми странами.

