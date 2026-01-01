Реклама

19:06, 1 января 2026Мир

В Чехии захотели «выскочить из брюссельского поезда»

Окамура: Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине
Варвара Кошечкина
Фото: Eva Korinkova / Reuters

Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине, считает спикер Палаты депутатов парламента страны Томио Окамура. С таким призывом он выступил в новогоднем обращении к согражданам, передает ТАСС.

«Нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание совершенно бессмысленной войны. (...) Верю, что наша республика выскочит из брюссельского поезда, который, невзирая на предупреждения правительства США, направляется [в сторону] третьей мировой войны», — высказался он.

Политик также призвал к равноправным отношениям со всеми странами.

Ранее сообщалось, что министр войны США Пит Хегсет считает, что вместо помощи Украине деньги должны направляться в Тихоокеанский регион. The New York Times писала, что запасов Вашингтона недостаточно для того, чтобы реализовать военные планы по всему миру.

До этого стало известно, что Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину. «После двух рекордных лет экспортные лицензии на немецкое вооружение в этом году демонстрируют значительное снижение», — говорится в материале N-TV.

