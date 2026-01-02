В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

Гусев: Ограничения на продажу алкоголя в праздники в ряде регионов правильны

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в праздники в некоторых регионах страны являются правильными. Его мнение приводит TACC.

Депутат отметил, что каждый Новый год в России в 2,5 раза повышается преступность, которая связана с длительными праздниками и распитием спиртного. При этом ограничения на продажу алкоголя правительства регионов должны устанавливать самостоятельно. «Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий», — сказал Гусев.

На данный момент полный запрет на продажу спиртных напитков установлен в Туве и в некоторых районах Иркутской области. Ограничительные меры действуют также в Кировской, Вологодской областях и некоторых других регионах.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за распитие спиртного в неположенных местах. Правонарушителям также может грозить арест до 15 суток.

