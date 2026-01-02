Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 2 января 2026Россия

В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

Гусев: Ограничения на продажу алкоголя в праздники в ряде регионов правильны
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в праздники в некоторых регионах страны являются правильными. Его мнение приводит TACC.

Депутат отметил, что каждый Новый год в России в 2,5 раза повышается преступность, которая связана с длительными праздниками и распитием спиртного. При этом ограничения на продажу алкоголя правительства регионов должны устанавливать самостоятельно. «Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий», — сказал Гусев.

На данный момент полный запрет на продажу спиртных напитков установлен в Туве и в некоторых районах Иркутской области. Ограничительные меры действуют также в Кировской, Вологодской областях и некоторых других регионах.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за распитие спиртного в неположенных местах. Правонарушителям также может грозить арест до 15 суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    В США назвали основные риски для Украины этой зимой

    Россиянин оказался среди 120 погибших в Таиланде в ДТП в первые дни нового года

    В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

    ВСУ нанесли ракетный удар по центру столицы российского региона

    Овечкин подрался в матче НХЛ

    Политолог высказался о последствиях атаки на Хорлы для Украины

    Россиянам назвали способ сократить траты в январе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok