14:21, 31 декабря 2025Россия

Россиянам напомнили о штрафах за распитие спиртного в неположенных местах

За распитие алкоголя в общественных местах грозит штраф до 1,5 тысячи рублей
Екатерина Графская
Фото: foto_and_video / Shutterstock / Fotodom  

Распитие спиртных напитков в парках, во дворах и на детских площадках может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — административным арестом на срок до 15 суток. Об этом ТАСС сообщил Сергей Керселян, председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку.

По его словам, действующее федеральное законодательство прямо запрещает употребление алкоголя в общественных пространствах — во дворах жилых домов, подъездах, на лестничных клетках, детских площадках, в парках, скверах, лесных зонах и на берегах водоемов. Исключение составляют бары, рестораны и кафе, где алкоголь можно употреблять только в пределах заведения.

Керселян подчеркнул, что за нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. При этом новогодние праздники не являются основанием для послаблений.

При этом даже если человек употреблял алкоголь в разрешенном месте, появление в общественном пространстве в состоянии опьянения считается самостоятельным правонарушением. В этом случае помимо штрафа суд может назначить административный арест сроком до 15 суток.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за слишком шумное празднование Нового года.

    Россиянам напомнили о штрафах за распитие спиртного в неположенных местах

