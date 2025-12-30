Россиян предупредили о штрафе за шумное празднование Нового года

РИА Новости: За шумное празднование Нового года грозит штраф до 2 тыс. рублей

Шумное празднование Нового года может обернуться для жителей России штрафом до двух тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на юриста, члена союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илону Прокофьеву.

За нарушение закона о тишине для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 рублей и до двух тысяч за первое нарушение, а вот для юридических и должностных лиц сумма будет гораздо больше.

Эксперт отметила, что режим тишины регулируется на уровне регионов страны поэтому временные рамки, перечень запрещенных действий и размеры штрафов могут отличаться.

«В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил», — пояснила Прокофьева.

Для того, чтобы избежать административного наказания, юрист посоветовала руководствоваться региональным законодательством о тишине.

