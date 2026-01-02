В МОК оценили вероятность участия России в Олимпиаде-2026 с флагом и гимном

Глава МОК Ковентри заявила, что Россия не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри оценила вероятность того, что российские спортсмены смогу участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане с флагом и гимном. Ее слова приводит Corriere della Sera.

Ковентри заявила, что россияне не смогут выступать на Играх под флагом своей страны даже в случае мирного соглашения РФ с Украиной. Она подчеркнула, что решение МОК окончательно. Атлеты из России допущены к февральским соревнованиям исключительно в индивидуальном порядке, без национальной символики.

11 декабря МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.