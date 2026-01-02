Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:33, 2 января 2026Спорт

В МОК оценили вероятность участия России в Олимпиаде-2026 с флагом и гимном

Глава МОК Ковентри заявила, что Россия не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри оценила вероятность того, что российские спортсмены смогу участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане с флагом и гимном. Ее слова приводит Corriere della Sera.

Ковентри заявила, что россияне не смогут выступать на Играх под флагом своей страны даже в случае мирного соглашения РФ с Украиной. Она подчеркнула, что решение МОК окончательно. Атлеты из России допущены к февральским соревнованиям исключительно в индивидуальном порядке, без национальной символики.

11 декабря МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможном срыве мирных переговоров

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Россиян предупредили об опасности рождественских открыток в мессенджерах

    Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше

    Немцы захотели отправить украинцев воевать

    Продавцы автомобилей нашли лазейку в утильсборе

    Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

    В США обратили внимание на деталь в новогоднем обращении Зеленского

    Одесский депутат обматерил строителей из-за российской музыки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok