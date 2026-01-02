Реклама

В США сообщили о напряженной обстановке на переговорах Трампа и Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде проходила в напряженной атмосфере. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата.

«Обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было "грубым, оскорбительным и даже жестоким" и продемонстрировало "полное и абсолютное невежество"», — говорится в статье.

По данным издания, после всех попыток Киева склонить главу Белого дома на свою сторону они испытали разочарование, когда услышали положительные высказывания Трампа о стараниях России касательно переговоров.

Ранее сообщалось Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом. «Когда Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника», — говорится в материале Telegraph.

