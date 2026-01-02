Реклама

Экономика
20:51, 2 января 2026Экономика

В России предложили ввести базовый доход в бедных регионах

Миронов предложил начать введение базового дохода в России с бедных регионов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости введения в России базового дохода хотя бы в паре бедных пилотных регионов. Такое мнение он высказал в комментарии ТАСС.

Какие это могли бы быть регионы и по каким критериям оценивается бедность, депутат не уточнил. Однако он выразил уверенность, что рано или поздно страна к этому придет, поэтому эксперимент следует начинать.

По словам политика, ввести базовый доход для семей с детьми партия предлагала еще в 2021 году. Тогда его размер оценивался в десять тысяч рублей на каждого члена семьи, где есть несовершеннолетний ребенок.

Он подчеркнул, что «самые-самые бедные» получают единое пособие, которое выводит их за пределы нищеты только формально. Но если доход хоть на копейку больше, то поддержку семья не получает. Миронов уверен, что такой подход вынуждает семьи биться за выплаты, поэтому отношения между гражданами и государством следует менять.

С помощью пособий и базового дохода, считает депутат, люди могли бы выбраться из долгов, оплатить какие-то медицинские услуги, мелкий ремонт или кружки для детей.

Лидерами антирейтинга по социальному благополучию населения в 2024 году, составленному РИА Новости, стали Ингушетия и Тува. Вместе с тем самый низкий уровень зарплат в России наблюдается в республиках Северного Кавказа. В декабре стало известно, что сильнее всего — в 4,5 раза — объем просрочки по ипотеке на вторичное жилье вырос в Туве.

