05:25, 2 января 2026

Зеленский использовал помощь одной страны для совершения терактов

Посольство РФ в Гааге: Зеленский использует военпомощь Нидерландов для терактов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Посольство России в Гааге обвинило президента Украины Владимира Зеленского в использовании военной помощи Нидерландов для совершения терактов на территории РФ. Так в диппредставительстве прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, которая привела к множеству жертв.

«Вот как Зеленский использует военную помощь и спонсорство Нидерландов — для убийства мирных жителей», — отметили дипломаты. Они понадеядись, что нидерландская сторона найдет в себе мужество осудить этот террористический акт.

В посольстве добавили, что атака на Херсонскую область «явно была спланирована заранее», так как дроны были направлены именно в место, где мирные жители планировали отметить Новый год.

