Постпред Гатилов: РФ потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить чудовищный атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

Он отметил, что молчание комиссара равносильно открытому пособничеству и соучастию в преступлениях.

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Схему полета беспилотников продемонстрировало Минобороны РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки и не будет сообщать публично, как именно это сделает.