Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 2 января 2026Мир

Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Постпред Гатилов: РФ потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить чудовищный атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

Он отметил, что молчание комиссара равносильно открытому пособничеству и соучастию в преступлениях.

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Схему полета беспилотников продемонстрировало Минобороны РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Премьер одной европейской страны признала свои политические ошибки

    На Украине подсчитали процент перешедших под контроль России украинских территорий

    Губернатор российского региона рассказал о последствиях атаки БПЛА

    «Воскресшего» лидера РДК переобъявили в розыск

    Финансист предрекла серьезное подорожание доллара

    Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

    Зеленского предупредили о последствиях после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok