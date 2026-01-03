Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 3 января 2026Мир

Бывший посол США в России оценил удары по Венесуэле

Экс-посол США в РФ Макфол назвал ошибкой американские удары по Венесуэле
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол называл ошибкой американские удары по Венесуэле. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Американское вторжение в Венесуэлу — ошибка», — написал он.

Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп не объяснил народу, какая угроза безопасности США была настолько серьезной, что американским силам пришлось вторгнуться в Венесуэлу.

Ранее глава Белого дома объявил, что президент Венесуэлы Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Один из «главных противников» США в Венесуэле заявил о дальнейших действиях

    В результате ударов США серьезно пострадал венесуэльский порт

    Европарламент поддержал оппозицию Венесуэлы на фоне атак США

    Раскрыто число застрявших в Венесуэле россиян

    Европа призвала атаковавшие Венесуэлу США к сдержанности

    Лукашенко жестко высказался об ударах США по Венесуэле

    Бывший посол США в России оценил удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok