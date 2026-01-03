Бывший посол США в России оценил удары по Венесуэле

Экс-посол США в РФ Макфол назвал ошибкой американские удары по Венесуэле

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол называл ошибкой американские удары по Венесуэле. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Американское вторжение в Венесуэлу — ошибка», — написал он.

Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп не объяснил народу, какая угроза безопасности США была настолько серьезной, что американским силам пришлось вторгнуться в Венесуэлу.

Ранее глава Белого дома объявил, что президент Венесуэлы Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.