Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 3 января 2026Мир

Генпрокурор США опубликовала обвинительное заключение по делу Мадуро

Генпрокурор США Бонди опубликовала обвинительное заключение по делу Мадуро
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ariana Cubillos / AP

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала обвинительное заключение по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Документ она разместила на странице в соцсети X.

«На протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и коррумпировали некогда законные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты», — говорится в документе.

Отмечается, что Мадуро находился «в авангарде этой коррупции» и в сговоре со своими сообщниками использовал незаконно полученные полномочия для транспортировки наркотиков в США.

Ранее в Южном округе Нью-Йорка Мадуро и его супруге предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп охарактеризовал конфликт на Украине одним словом на фоне захвата США Мадуро

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Москвичей пригласили в сказку

    В Сербии отреагировали на операцию США в Венесуэле и напомнили о Югославии

    США предрекли провал в попытке подавить народ Венесуэлы

    Израиль поддержал захват Мадуро

    МИД России призвал освободить Мадуро

    Генпрокурор США опубликовала обвинительное заключение по делу Мадуро

    Трамп оценил будущее отношений с Китаем после операции в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok